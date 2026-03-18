Margarita Belén impulsa un proyecto de circuito para deportes motores en el camping municipal

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, anunció el avance de un proyecto para la creación de un espacio destinado a la práctica de deportes motores, acompañado por el piloto chaqueño Ramiro Gandola.

La iniciativa se encuentra en etapa de planificación y contempla el desarrollo de un circuito en el predio del camping municipal, con el objetivo de ofrecer un lugar seguro para la práctica de actividades como motociclismo, karting, motocross y otras disciplinas vinculadas al deporte motor.

Según explicó el jefe comunal, el proyecto surge como respuesta a una problemática creciente en el área metropolitana, vinculada a maniobras peligrosas en la vía pública, como picadas y “wheelies”, que representan un riesgo tanto para quienes las realizan como para el resto de la comunidad.

En ese sentido, la propuesta busca canalizar estas prácticas hacia un ámbito controlado, con condiciones adecuadas de seguridad, supervisión e infraestructura.

Por su parte, Gandola destacó la importancia de contar con un espacio de estas características en la provincia, no solo para la formación de nuevos pilotos, sino también para fomentar el desarrollo deportivo a nivel local, nacional e internacional.

El proyecto incluye además la posibilidad de implementar una escuela de manejo y generar un ámbito de formación para jóvenes, con acompañamiento profesional, equipamiento adecuado y cobertura médica.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa también apunta a fortalecer el turismo y posicionar a Margarita Belén como un punto de referencia para el deporte motor en la región.