General Pinedo: el intendente Franco Ciucci aclaró la situación administrativa ante el Tribunal de Cuentas

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, se refirió a la situación administrativa que involucra al municipio en el ámbito del Tribunal de Cuentas, y llevó tranquilidad a la comunidad al asegurar que no existe perjuicio económico para las arcas municipales.

Según explicó, el proceso en curso no se trata de una causa judicial sino de un trámite administrativo vinculado a movimientos financieros correspondientes al período 2019-2023. En ese sentido, indicó que los fondos observados corresponden a depósitos en efectivo realizados en cuentas del municipio, y no a dinero faltante.

El jefe comunal reconoció que su principal responsabilidad fue haber confiado en personal del área administrativa que ya se desempeñaba en gestiones anteriores, lo que derivó en desajustes que hoy están siendo revisados. No obstante, remarcó que la situación se encuentra en proceso de análisis y regularización.

Ciucci sostuvo que “no hay daño patrimonial” y afirmó que el patrimonio municipal incluso creció durante su gestión, mencionando como ejemplo la incorporación de bienes y mejoras en la infraestructura local.

Asimismo, señaló que en la actual etapa de gobierno se realizaron cambios en el área administrativa con el objetivo de evitar este tipo de situaciones en el futuro y fortalecer los controles internos.

El intendente también hizo referencia al contexto político y mediático, y aseguró que su prioridad es la gestión y el trabajo cotidiano en la localidad. “Voy a seguir trabajando hasta el último día de mi mandato”, expresó, al tiempo que destacó el acompañamiento de su equipo y la necesidad de enfocarse en las demandas de la comunidad.

Finalmente, reiteró que el proceso llevará tiempo, pero confió en que la situación se resolverá, y pidió a los vecinos mantener la tranquilidad mientras avanzan las instancias administrativas correspondientes.