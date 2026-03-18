Chaco avanza en un proyecto histórico: definen la traza del puente internacional con Paraguay

El ministro de Infraestructura del Chaco, Hugo Domínguez, confirmó avances significativos en el proyecto para la construcción de un puente internacional que conectará la provincia con Paraguay, una obra considerada estratégica y largamente esperada.

Según explicó el funcionario, la iniciativa forma parte del plan estratégico impulsado por el gobernador Leandro Zdero desde el inicio de su gestión, con el objetivo de que Chaco deje de ser la única provincia argentina con frontera con Paraguay sin un paso internacional propio.

El proyecto fue recientemente ratificado tras una reunión entre autoridades argentinas y paraguayas, incluido el vicepresidente del país vecino, donde se alcanzó una definición política clave: la traza del puente se ubicará en la zona de Las Palmas, con conexión hacia el departamento de Ñeembucú, en Paraguay.

Domínguez destacó que la elección del trazado responde a estudios técnicos, de impacto ambiental y de desarrollo regional, y no a disputas entre provincias. En ese sentido, remarcó que la obra apunta a potenciar tanto el sur paraguayo como el norte argentino.

El puente se emplazaría en cercanías del puerto de Las Palmas, lo que permitiría generar un nuevo paso fronterizo estratégico y descongestionar otros cruces clave, como el que conecta Clorinda con Asunción o el de Posadas con Encarnación.

Además del impacto en el comercio exterior, el funcionario subrayó que la obra favorecerá el desarrollo productivo, turístico y logístico de toda la región. También se proyecta una integración multimodal, que incluiría conexiones ferro-automotoras y un desvío ferroviario hacia el puerto de Barranqueras y el propio puerto de Las Palmas.

En cuanto al financiamiento, indicó que ya se trabaja con organismos multilaterales para avanzar en la concreción del proyecto, que se plantea como una política de Estado a largo plazo, con una visión de desarrollo a 20 años.

“Es un hecho histórico para el Chaco”, afirmó Domínguez, al tiempo que destacó que este avance marca un paso firme hacia la concreción de una obra que podría transformar la conectividad internacional de la provincia y su integración con el Mercosur.