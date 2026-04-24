Chorotis avanza con obras de desagüe y mantenimiento para mejorar el escurrimiento

La Municipalidad de Chorotis lleva adelante un plan de trabajos orientado a optimizar el drenaje urbano y reducir el impacto de las lluvias en distintos sectores de la localidad.

Las tareas incluyen limpieza de canales y alcantarillas, además de la construcción de nuevas cunetas, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos que puedan afectar a los vecinos.

Desde la gestión encabezada por el intendente Ariel Hofstetter destacaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de mantenimiento y mejora de la infraestructura básica, buscando brindar mejores condiciones de vida y mayor seguridad ante eventos climáticos adversos.

Asimismo, remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad en el cuidado de los espacios, evitando arrojar residuos que puedan obstruir los desagües y afectar el normal funcionamiento del sistema.