Margarita Belén entregó medicamentos para fortalecer el Programa Municipal de Salud

El Municipio de Margarita Belén realizó una nueva entrega de medicamentos destinada a fortalecer el funcionamiento del Programa Municipal de Salud (PMS) y garantizar el acceso a tratamientos esenciales para los vecinos de la localidad.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta del Concejo Municipal, María de los Ángeles Fretes, junto a la secretaria de Desarrollo Social, Griselda Fernández, quienes hicieron entrega de los insumos a la coordinadora del PMS, Diana Rodríguez.

Entre los medicamentos distribuidos se encuentran ibuprofeno, metformina, insulina, meprednisona, cefalexina, diclofenac, sulfato ferroso, omeprazol, amlodipina, valsartán y Flexacort, todos ellos de alta demanda dentro del sistema de salud municipal.

Desde la comuna remarcaron que estas acciones forman parte de las políticas destinadas a fortalecer la atención primaria y garantizar el acceso a medicamentos esenciales, especialmente para los sectores más vulnerables de la comunidad.

Asimismo, recordaron que la entrega de medicamentos se realiza únicamente con la correspondiente receta médica.

