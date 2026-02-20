Chorotis cerró la colonia de vacaciones con una jornada recreativa en el Natatorio Municipal

La Chorotis vivió una tarde–noche colmada de actividades recreativas en el Natatorio Municipal, en el marco del cierre de la colonia de vacaciones y la despedida de los festejos de carnaval organizados por la gestión del intendente Ariel Hofstetter.

Durante la jornada, niños, niñas y familias participaron de distintas propuestas que incluyeron juegos, música y actividades integradoras, en un espacio pensado para el encuentro comunitario y el disfrute al aire libre.

Desde el municipio destacaron la amplia participación de vecinos y remarcaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los vínculos sociales y promover ámbitos de recreación y contención para las infancias durante el receso estival.

La actividad marcó el cierre de la temporada de colonia de vacaciones impulsada por la comuna, que durante el verano ofreció múltiples propuestas destinadas a la comunidad local.