Rosario Goitia celebró la aprobación de la modernización laboral: “Es un paso histórico para generar empleo formal”

La diputada nacional chaqueña de La Libertad Avanza destacó la aprobación obtenida en la Cámara baja y aseguró que la iniciativa actualiza un sistema “pensado para otra Argentina” sin eliminar derechos fundamentales.

.

La diputada nacional por el Chaco de La Libertad Avanza, Rosario Goitia, celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley de modernización laboral y sostuvo que se trata de “una reforma estructural necesaria para sacar a millones de argentinos de la informalidad”. Ahora, el texto deberá volver al Senado para la convalidación de las modificaciones incorporadas.

“Es un paso histórico. La Argentina necesita actualizar su legislación laboral para generar empleo formal y terminar con un sistema que durante años expulsó trabajadores a la informalidad”, expresó Goitia.

La legisladora chaqueña remarcó que la reforma mantiene principios centrales de protección al trabajador, como el orden público laboral y el criterio de indemnización por despido, pero introduce herramientas para dar previsibilidad y reducir la litigiosidad.

“No se eliminan derechos, se modernizan reglas. Se mantienen las indemnizaciones, se conserva la protección del trabajador y el principio de interpretación más favorable. Lo que cambia es la lógica que convirtió al empleo en un problema en lugar de una oportunidad”, afirmó.

Goitia destacó que “las pymes chaqueñas necesitan previsibilidad. Muchas veces no crecen por miedo a juicios o a interpretaciones que no contemplan la realidad productiva de cada región”, sostuvo.

También consideró relevante la incorporación del banco de horas y la actualización de modalidades de contratación. “Estamos legislando para una economía del siglo XXI, donde existen nuevas formas de trabajo, plataformas digitales y dinámicas productivas que no estaban contempladas hace décadas”, indicó.

Finalmente, Goitia llamó al Senado a ratificar el texto para convertirlo en ley. “Es momento de dar certezas, de apostar al empleo formal y de acompañar una transformación que permita a la Argentina crecer. Esta reforma es una herramienta para que más argentinos puedan trabajar en blanco y para que nuestras empresas vuelvan a invertir”, concluyó.