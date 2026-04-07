Margarita Belén en alerta por amenaza escolar: investigan un caso vinculado a redes sociales y bullying

La localidad de Margarita Belén vivió momentos de preocupación tras la difusión de una amenaza de ataque en la Escuela N° 12, presuntamente realizada por un adolescente a través de un perfil falso en redes sociales. Si bien las primeras investigaciones descartaron un peligro concreto, el hecho generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre el bullying en ámbitos escolares.

El intendente Javier Martínez se refirió al episodio y expresó su inquietud tanto desde su rol institucional como personal, ya que uno de sus hijos asiste a la institución involucrada. “Se encendió una alarma en nuestra comunidad”, afirmó, al tiempo que pidió abordar la problemática de manera integral.

Según informaron fuentes policiales, se realizaron allanamientos y tareas investigativas que permitieron establecer que el arma exhibida en imágenes no sería real y que no existía una amenaza inminente. Estas conclusiones llevaron tranquilidad a los padres, muchos de los cuales habían optado por no enviar a sus hijos a clases ante la incertidumbre generada.

No obstante, el caso puso en evidencia una situación de fondo: la posible existencia de acoso escolar. En ese sentido, el jefe comunal remarcó la necesidad de trabajar de manera conjunta entre el Estado, las instituciones educativas y las familias. “La primera escuela es la casa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que está mal hacerle daño a otro”, sostuvo.

Desde el municipio señalaron que se encuentran a disposición de las escuelas para colaborar en la prevención y abordaje de estas problemáticas. Además, destacaron la importancia de generar espacios de contención, concientización y seguimiento para evitar que este tipo de situaciones escale.

El episodio, que pudo haber derivado en consecuencias graves, terminó sin víctimas ni hechos de violencia, pero dejó una señal de alerta. “Afortunadamente no fue una tragedia, pero hay un niño que está sufriendo, y eso también es una mala noticia”, reflexionó Martínez.

La intervención de la policía y la justicia permitió desactivar la amenaza, pero el desafío ahora será avanzar en políticas de prevención que apunten a erradicar el bullying y fortalecer el acompañamiento de niños y adolescentes en contextos cada vez más atravesados por las redes sociales.

En una comunidad pequeña, donde los vínculos son cercanos, el caso impactó con fuerza y dejó una enseñanza clara: la necesidad de actuar a tiempo y de manera coordinada para proteger a los más jóvenes.