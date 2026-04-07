Avanza la investigación por la muerte de Fernanda: foco en su entorno escolar

El fiscal Jorge Cáceres Olivera confirmó que la investigación por la muerte de Fernanda se encuentra en una etapa inicial, con diversas medidas en marcha para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso genera fuerte impacto y pone el foco en posibles situaciones de bullying y acoso escolar.

En diálogo con la prensa, el funcionario judicial explicó que, tras tomar conocimiento de lo ocurrido y de las denuncias realizadas por familiares, el equipo fiscal comenzó a trabajar en la recolección de pruebas. “En estos primeros momentos realizamos testimoniales a los familiares y allegados, para entender cómo era su situación y su día a día”, detalló.

Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si la joven era víctima de acoso por parte de sus compañeros. En ese sentido, la fiscalía solicitó informes al establecimiento educativo al que asistía Fernanda, con el objetivo de conocer qué medidas se adoptaron ante posibles situaciones de hostigamiento.

Asimismo, se requirió información al área de salud mental del Hospital Perrando, a fin de contar con un diagnóstico sobre el estado psicológico de la víctima en el tiempo previo al hecho.

Entre las próximas diligencias, el fiscal anticipó que se pedirá la apertura del teléfono celular de la joven, medida clave para preservar y analizar evidencia digital, como mensajes o interacciones en redes sociales que puedan aportar datos relevantes.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar sobre otros involucrados, Cáceres Olivera no lo descartó: indicó que, en caso de lograrse la identificación de posibles responsables, se evaluarán nuevas medidas, como el secuestro de dispositivos y otras acciones investigativas.

Por el momento, no hay personas imputadas. La causa avanza bajo un enfoque prudente, mientras se intenta reconstruir el contexto que rodeó a la víctima y determinar si existieron conductas que pudieran haber influido en el desenlace.

El caso reabre el debate sobre el bullying en ámbitos escolares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana e intervención ante situaciones de violencia entre pares.