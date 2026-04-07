Resistencia: detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija de 10 años

Un hombre de 34 años fue detenido en la mañana de este martes en Resistencia, en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra su hija de 10 años.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Duodécima Metropolitana, en una investigación que se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Penal N° 1, a cargo de la fiscal Ingrid Wenner.

La denuncia había sido radicada el pasado 4 de abril por una mujer de 25 años, quien señaló a su ex pareja como presunto autor del abuso contra la menor, hija de ambos.

A partir de la presentación, se iniciaron tareas investigativas que permitieron localizar al acusado este martes alrededor de las 11:45, momento en que se concretó su detención.

Tras el procedimiento, la fiscal dispuso la aprehensión del hombre y ordenó su traslado para su identificación en el Departamento de Antecedentes Personales.

La causa continúa en etapa investigativa, bajo la calificación de “supuesto delito contra la integridad sexual”.