Margarita Belén: el municipio confirmó el pago de sueldos y anunció nuevas obras de pavimento

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, informó que este martes 28 de abril ya fueron depositados los haberes correspondientes al mes en curso para todos los trabajadores municipales.

El jefe comunal destacó que, como es habitual, el pago se realizó antes de finalizar el mes, y valoró el compromiso de los empleados municipales en el funcionamiento diario de la comuna.

Por otra parte, Martínez anunció una segunda noticia vinculada a obras públicas: el avance en un proyecto de pavimentación para arterias clave de la localidad, como la Diagonal Norte y la Diagonal Sur, una demanda histórica de la comunidad.

Según indicó, la obra contempla en una primera etapa la ejecución de siete cuadras de pavimento, y forma parte de gestiones realizadas ante el Gobierno provincial. En ese marco, adelantó que en los próximos días mantendrá una reunión con el gobernador para plantear nuevas necesidades, especialmente de cara al 136° aniversario de la localidad.

El intendente recordó además que durante su gestión anterior se concretaron cerca de 50 cuadras de pavimento, incluyendo conexiones estratégicas con barrios, instituciones y espacios públicos.

Finalmente, reafirmó el compromiso de continuar gestionando obras para el crecimiento de Margarita Belén, y remarcó la importancia de que este tipo de inversiones lleguen también a las localidades del interior.