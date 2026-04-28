Sameep explica la baja presión de agua y trabaja para normalizar el servicio

El presidente de Sameep, Nicolás Díez, explicó que la falta de presión de agua en distintos sectores se debe a inconvenientes en la captación, provocados por la gran cantidad de vegetación y residuos que arrastra el río.

Según detalló, si bien se logró recuperar el caudal, la presencia de camalotes, troncos y otros elementos genera obstrucciones en el sistema, afectando el normal funcionamiento de las bombas.

“Estamos trabajando con suma urgencia para resolver la situación”, aseguró el funcionario, quien indicó que una de las zonas más comprometidas es la cisterna central, donde se concentra el principal problema en la toma de agua.

Para solucionar el inconveniente, se realizan tareas con maquinaria de brazo largo para despejar el área, y en caso de ser necesario, intervienen buzos tácticos para retirar los elementos más grandes que no pueden ser removidos con equipos convencionales.

Díez explicó que, aunque el sistema cuenta con mecanismos de protección, algunos residuos logran atravesarlos o quedan atrapados en los filtros más finos, lo que reduce la capacidad de succión y genera baja presión en la red.

Desde Sameep pidieron disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguraron que continúan trabajando para normalizar el servicio en el menor tiempo posible.