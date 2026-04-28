Tres Isletas: entregan nuevo título de propiedad y avanzan en la regularización dominial

La Municipalidad de Tres Isletas informó que la intendenta Marcela Duarte encabezó una nueva entrega de título de propiedad, en este caso a un vecino de la localidad, en el marco de las políticas de regularización dominial que impulsa la gestión.

Desde el municipio destacaron que acceder a este documento representa un paso fundamental para las familias, ya que garantiza seguridad jurídica sobre el terreno y permite proyectar un futuro con mayor estabilidad.

La entrega se concretó luego de un prolongado proceso de espera, lo que fue valorado como un avance concreto en materia de derechos para los vecinos.

En ese sentido, remarcaron que estas acciones forman parte de una política sostenida que busca dar respuestas a la comunidad, facilitando el acceso a la titularidad de la tierra y fortaleciendo la tranquilidad de las familias de Tres Isletas.