Margarita Belén: El Gobierno Provincial Realizó Un Nuevo Operativo De Abordaje Territorial

Durante la jornada, se realizaron atenciones médicas en múltiples especialidades como clínica, ginecología, odontología y pediatría. Además, se dispusieron mesas de gestión de organismos provinciales, entre ellos el IPRODICH, Ñachec, y el Equipo de Lucha contra la Trata de Personas, que brindaron asesoramiento y acompañamiento a la comunidad.

Varias áreas del Gobierno del Chaco llevaron adelante un abordaje territorial en el Hospital de Margarita Belén, acercando servicios y respuestas concretas a los vecinos de la localidad.

El programa Incluir Salud también estuvo presente, ofreciendo información y asistencia sobre requisitos de afiliación y beneficios, entre los que se incluyen la entrega de leche especial, pañales, medicamentos y sillas de ruedas.

Acompañaron este nuevo operativo ayer, la Subsecretaría de Salud, a cargo del Dr. Marcelo Ojeda; el vocal de Sameep, Rubén Custiniano; la Dra. Elsa Leiva, en representación del Ministerio de Desarrollo Humano; el Dr. Peli Monzón; y la concejal Karina Sánchez, quienes escucharon de cerca las inquietudes de los vecinos.

El operativo territorial desarrollado en Margarita Belén no solo significó la llegada de equipos de salud y asistencia social, sino que también representa una clara muestra de la presencia activa del Estado en cada localidad del Chaco.

La jornada permitió que cientos de vecinos pudieran acceder en un mismo lugar a múltiples servicios que muchas veces demandan tiempo, recursos y traslados hasta la capital provincial. De esta manera, se garantizó la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud y a programas sociales que resultan fundamentales para el bienestar de las familias.

Con estas acciones, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, garantizando derechos y fortaleciendo el acceso a la salud, la inclusión y la asistencia social en cada localidad.