Fontana inauguró su Primer Encuentro de Escultores en el marco del 109° aniversario

En el marco de los festejos por el 109° aniversario de la ciudad, el intendente Fernando Cuadra encabezó la apertura oficial del Primer Encuentro de Escultores, un evento que reúne a artistas de distintos puntos de la provincia para dar vida a obras en madera que luego embellecerán instituciones locales.

Apertura con autoridades y artistas

El acto inaugural incluyó el tradicional corte de cinta y contó con la presencia del presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, concejales y secretarios municipales. También participaron el director general de Relaciones Públicas del municipio de Resistencia, Pablo Mujica, y el secretario de Cultura de Barranqueras, Nicolás Suárez, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta propuesta artística.

Arte para la ciudad

Durante varios días, los escultores trabajarán en vivo, transformando grandes piezas de madera en esculturas que quedarán como patrimonio cultural de la comunidad. Las obras serán emplazadas en diferentes espacios e instituciones de Fontana.

El intendente Cuadra destacó que este encuentro “marca un nuevo comienzo artístico para la ciudad, fortaleciendo la identidad cultural y el vínculo con los artistas chaqueños”.

 

