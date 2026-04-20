Juraron magistradas y funcionarias ante el STJ

En una ceremonia realizada en el auditorio del Superior Tribunal de justicia, juraron: Eliana Alejandra Senoff como asesora de Niñas, Niños y Adolescentes Nº3 de Presidencia Roque Sáenz Peña; Antonela Reale en el cargo de Asesora de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 7 de Resistencia y competencia amplia en materia civil; Jessica Yanina Ayala como defensora para la Defensoría Publica de Víctimas de la primera circunscripción judicial; Julieta Arolfo, en el cargo de fiscal provisoria con funciones en el Equipo Fiscal Nº 14 de Resistencia; Miriam Raquel Moro como jueza para el Juzgado Civil y Comercial Nº 22 de Resistencia y María Laura del Valle Agüero en el cargo de jueza del Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia.

El acto fue encabezado por el presidente del STJ, Enrique Varela, acompañado por sus pares Iride Isabel María Grillo, Víctor del Río y Emilia Valle; la presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado; el procurador general Jorge Canteros y la defensora general Alicia Alcalá.

También asistieron: la diputada provincial Magda Ayala, el procurador adjunto Miguel Fonteina, la defensora adjunta Gisela Gauna Wirz, la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, la jueza Marta Altabe en representación de AMJA, el consejero Ricardo Urturi; Oscar Cáceres, vocal del Tribunal de Cuentas; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani; la administradora del puerto de Barranqueras, Alicia Azula; la presidenta del Iprodich; Ana Mitoire; la coordinadora integral de los pueblos indígenas ante el Poder Judicial, Elizabet González; el presidente del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier; integrantes del Poder Judicial, familiares, amigos y público en general.

Funcionamiento de nuevas dependencias

Las nuevas dependencias funcionarán en las siguientes ubicaciones:

– Defensoría Pública de Víctimas de la Primera Circunscripción judicial: Brown 76 con funcionamiento efectivo desde las cero horas del martes 27 de abril.

– Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 7 de Resistencia: Brown 76 con funcionamiento efectivo desde las cero horas del martes 27 de abril.

– Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña: Belgrano 473 con funcionamiento efectivo desde el lunes 4 de mayo.