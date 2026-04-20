Continua la remoción de arboles caídos durante el temporal en Resistencia

La Municipalidad de Resistencia informa que, tras el temporal registrado en la madrugada de este lunes, se desplegaron cuadrillas de trabajo para atender las consecuencias que dejó el fenómeno climático, caracterizado por abundante caída de agua y árboles en distintos puntos de la ciudad.

Las tareas incluyeron la remoción de ramas y troncos, la liberación de calles y avenidas y la asistencia a los sectores más afectados, garantizando la circulación y la seguridad de los vecinos.

Los equipos intervinieron en el barrio España, donde se retiró un árbol de gran porte y otro ejemplar dentro del mismo barrio. También se trabajó en Sargento Cabral al 1115, donde un árbol caído cortaba la calle; en la intersección de Dodero y Calle 18; y en la vereda de la Sociedad Rural, entre otros sectores.

Estas acciones forman parte del trabajo constante que lleva adelante la gestión encabezada por el intendente Roy Nikisch, que busca dar respuestas rápidas y efectivas ante los imponderables generados por eventos climáticos de mayor intensidad, reafirmando el compromiso de la comuna con el bienestar y la seguridad de la comunidad.