Margarita Belén refuerza operativos de seguridad con trabajo conjunto entre municipio y policía

El Municipio de Margarita Belén avanza en el fortalecimiento de las políticas de seguridad local a través de un esquema de trabajo articulado entre distintas áreas.

En ese marco, el coordinador de Seguridad, José Del Río, junto al responsable de la Guardia Urbana Municipal, Hugo Ríos, mantuvieron una reunión con el comisario local Ricardo Sosa, con el objetivo de optimizar los operativos que se desarrollan en la localidad.

El encuentro permitió coordinar acciones conjuntas entre personal policial, inspectores de tránsito y la Guardia Urbana, buscando mejorar la prevención y el orden en distintos puntos de la ciudad.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de articulación institucional para dar respuestas más eficaces a las demandas de la comunidad. “El trabajo en equipo es clave para garantizar mayor seguridad y presencia del Estado”, señalaron.

Las autoridades adelantaron que continuarán profundizando estas estrategias conjuntas, con el foco puesto en la prevención y el bienestar de los vecinos.