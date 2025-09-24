Cerrojo policial en El Sauzalito,termina con secuestro de cocaína y vehículo

Un importante operativo cerrojo llevado adelante por la Comisaría de El Sauzalito, en coordinación con la División Patrulla Fluvial, culminó con la detención de un presunto narcotraficante, el secuestro de 11 panes de cocaína y la incautación de un automóvil Toyota en la zona del Paraje Tres Pozos.

Accionar conjunto

El despliegue policial combinó tareas por agua y por tierra sobre el río Bermejo, donde la Patrulla Fluvial realizaba recorridas preventivas para combatir el narcotráfico y el contrabando. Durante el operativo, los sospechosos intentaron huir, pero el cerrojo de seguridad implementado logró interceptarlos.

Contexto del plan de seguridad

Este procedimiento se enmarca en el Plan Estratégico de Seguridad que impulsa el gobierno provincial. Días atrás, el gobernador Leandro Zdero, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider y el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, había hecho entrega de nuevas embarcaciones a la División Patrulla Fluvial.

El mandatario destacó en esa oportunidad que la creación de la unidad especializada busca reforzar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el cuidado de la fauna chaqueña.

Próximas diligencias

La droga secuestrada y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades y el origen de la sustancia.