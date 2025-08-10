Chorotis celebró con fe y alegría la Fiesta de San Cayetano

Como cada 7 de agosto, la comunidad de Chorotis vivió una jornada cargada de fe, tradición y encuentro en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La celebración, encabezada por el intendente Ariel Hofstetter junto a vecinos y visitantes, se convirtió en un verdadero reflejo de la identidad local.

Desde las primeras horas de la mañana, la plaza central comenzó a llenarse de familias que se acercaron para participar de los bautismos comunitarios, momento de especial emotividad que marcó el inicio de la fiesta.

Luego, el aroma a comida casera convocó a todos al almuerzo comunitario, un espacio de camaradería donde las charlas, los abrazos y las anécdotas se mezclaron con el sabor de platos típicos preparados por manos locales.

Por la tarde, la devoción tomó forma en la procesión por las calles del pueblo, con la imagen de San Cayetano acompañada por cánticos, rezos y banderas. El recorrido concluyó en la iglesia local, donde se celebró la misa central en honor al santo, pidiendo por trabajo, unidad y bienestar para todas las familias.

La jornada continuó con un baile de peñas folclóricas, donde artistas y grupos locales desplegaron música, danza y tradición, creando un clima festivo que invitaba a sumarse. El broche de oro llegó con un gran cierre musical, que hizo vibrar a los presentes y dejó en el aire la promesa de volver a encontrarse el próximo año.

Una vez más, Chorotis demostró que la fe y la alegría caminan juntas, reafirmando un vínculo comunitario que trasciende generaciones.