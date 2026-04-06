Margarita Belén designó nuevo secretario de Desarrollo Social

El municipio de Margarita Belén anunció este lunes la designación de David Stella como nuevo secretario de Desarrollo Social y coordinador del Centro Integrador Comunitario (CIC), en un acto encabezado por el intendente Javier Martínez junto a la presidenta del Concejo, María de los Ángeles.

El flamante funcionario asumió formalmente sus funciones en la jornada, en un área clave para la implementación de políticas sociales y el acompañamiento a los sectores más vulnerables de la comunidad.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer el trabajo territorial y la articulación con instituciones locales a través del CIC, un espacio central para el desarrollo de programas sociales.

Asimismo, desde el Municipio agradecieron la labor de la profesora Griselda Fernández, quien se desempeñó en el cargo hasta la fecha. Según se informó, su salida responde a una incompatibilidad de funciones con su rol docente.

El cambio se da en el marco de una reorganización del área social, con el objetivo de continuar profundizando las políticas de asistencia y contención en la localidad.