Fontana acerca el programa energético “Ñachec” con operativos territoriales

La Municipalidad de Fontana llevó adelante una nueva jornada de atención en el Punto Digital, destinada a facilitar el acceso de los vecinos al beneficio energético “Ñachec”, en el marco del programa “Mi Luz”.

Durante la mañana, familias de distintos barrios se acercaron para realizar el trámite que permite acceder a un descuento directo en la factura de energía eléctrica, una medida orientada a aliviar el impacto del consumo en el presupuesto familiar.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones buscan descentralizar la atención y acercar los servicios a la comunidad, permitiendo que los vecinos puedan gestionar sus beneficios de manera ágil y sin necesidad de trasladarse largas distancias.

La iniciativa se desarrolla bajo la gestión del intendente Fernando Cuadra, quien impulsa políticas de acompañamiento social en un contexto económico desafiante.

Además, informaron que la atención continuará hasta las 13 horas, por lo que aún hay tiempo para que más vecinos se acerquen a completar el trámite y acceder al beneficio.