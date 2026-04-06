Laguna Blanca: Panzardi destacó el avance de obras pese a la lluvia y respondió a críticas

La intendenta Claudia Panzardi se refirió al avance de una importante obra municipal en ejecución, al tiempo que pidió comprensión a la comunidad ante las dificultades generadas por las condiciones climáticas.

En un mensaje difundido en redes sociales, la jefa comunal señaló que, pese al inicio de las lluvias, los trabajos continúan en la construcción de un nuevo edificio de gran magnitud, que implica una inversión significativa para el municipio. “Vamos a ver si llueve mucho o poco, pero acá vamos a estar resistiendo junto a los trabajadores”, expresó.

Panzardi destacó además el esfuerzo del personal que lleva adelante la obra y remarcó que Laguna Blanca es uno de los municipios que continúa ejecutando proyectos de infraestructura y atendiendo demandas sociales en un contexto complejo.

En ese marco, también hizo referencia a las críticas recibidas a través de redes sociales, atribuyéndolas a sectores que buscan desmerecer la gestión. “Seguimos trabajando y construyendo el futuro de Laguna Blanca”, afirmó, subrayando que el objetivo de su gobierno es mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Finalmente, la intendenta reafirmó su compromiso con el desarrollo de la localidad y sostuvo que las obras en marcha son una muestra concreta de la gestión en territorio, aun frente a condiciones adversas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudia Panzardi (@claudia_lorena_panzardi)