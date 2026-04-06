Margarita Belén: Cibercrimen investiga amenazas escolares difundidas en TikTok

La tranquilidad de la comunidad educativa de la EEP N° 12 de Margarita Belén se vio alterada en los últimos días tras la circulación de mensajes intimidatorios dirigidos a estudiantes a través de la red social TikTok. Las publicaciones, que incluían imágenes de un arma de fuego aparentemente calibre 9 milímetros, generaron preocupación entre familias y autoridades.

La investigación se inició entre el 2 y el 3 de abril, luego de que varios vecinos alertaran sobre la existencia de una cuenta que difundía amenazas directas contra alumnos. Ante la gravedad del caso, intervino el Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco, que activó los protocolos de cooperación internacional con la plataforma digital para obtener información técnica del usuario involucrado.

A partir del análisis de registros y direcciones IP, y mediante el cruce de datos con empresas proveedoras de internet, los investigadores lograron geolocalizar un domicilio ubicado sobre calle M. Bassi, en la localidad de Margarita Belén.

Con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía de Investigación N° 15, este domingo por la mañana se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble señalado. Del operativo participaron efectivos de Cibercrimen, personal de la comisaría local, el ayudante fiscal y operadores de la Línea 102, en función de la posible participación de menores de edad.

Si bien durante el procedimiento no se logró secuestrar el arma exhibida en las redes sociales, las autoridades informaron que continúa el análisis de dispositivos electrónicos y el rastreo de la huella digital para determinar responsabilidades.

El caso se mantiene en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras crece la preocupación por el uso de redes sociales para la difusión de contenidos violentos en ámbitos escolares.