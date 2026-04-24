Los Frentones: volcó una ambulancia sobre ruta 16 y sus ocupantes resultaron ilesos

Un accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 278, a unos 8 kilómetros de la localidad de Los Frentones.

Según el informe policial, se trató del vuelco de una ambulancia marca Ford Transit, perteneciente al hospital de Taco Pozo. Al llegar al lugar, efectivos constataron que el vehículo era conducido por Héctor Fabián García (34), quien iba acompañado por el enfermero Hugo Franco Herrera (41).

De acuerdo a lo manifestado por los ocupantes, el siniestro se habría producido tras perder el control del rodado a causa de las condiciones climáticas, ya que la calzada se encontraba mojada por la lluvia.

Afortunadamente, ambos hombres no presentaban lesiones visibles y en primera instancia manifestaron no requerir asistencia médica. No obstante, por disposición del fiscal de turno, Gustavo Rafael Valero, se ordenó la realización de un examen médico preventivo, además de las actuaciones de rigor en el lugar del hecho.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría de Los Frentones.