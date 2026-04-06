Mañana cierra la convocatoria del Muba para artistas de todo el país

Hasta mañana 7 de abril podrán inscribirse para la nueva edición de “Del Chaco a la Argentina 2026”, convocatoria abierta del Museo Provincial de Bellas Artes “René Brusau” (MUBA), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco. El proyecto está destinado a artistas y colectivos de todo el país que integrarán la programación expositiva anual del Museo.

La publicación de los proyectos seleccionados se realizará el martes 21 de abril de 2026. El inicio del calendario de exhibiciones está previsto para mayo de 2026. La convocatoria tiene como objetivo promover las iniciativas artísticas de la provincia del Chaco, la región y el país, consolidando un espacio de estímulo a la diversidad de prácticas, tanto clásicas como contemporáneas, tradicionales o combinadas, con especial impulso a proyectos emergentes.

El llamado a concurso reafirma el compromiso del Museo con el fortalecimiento de la escena artística federal y el acceso democrático a los espacios institucionales. En esta edición se seleccionarán cuatro (4) proyectos titulares y dos (2) suplentes, que se exhibirán en la Sala 2 del 3° piso del Museo durante el año 2026, con una duración estimada de entre 45 y 70 días por muestra, reafirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento del arte como herramienta de construcción social, identidad y desarrollo cultural en clave federal.

En el marco del Programa Nacional de Fomento a la Producción cada proyecto seleccionado recibirá un apoyo económico de $600.000, promoviendo condiciones reales para la creación, profesionalización y sostenibilidad de las prácticas artísticas, como impulso para fortalecer las condiciones de producción, investigación y montaje de las propuestas seleccionadas.

“Del Chaco a la Argentina” se consolida como una plataforma de circulación y presencia para artistas de todo el país, promoviendo el acceso equitativo a espacios institucionales y favoreciendo la participación de nuevas voces y proyectos emergentes.

La restricción a quienes hayan sido seleccionados en los últimos tres años responde a un criterio de rotación y democratización cultural, ampliando oportunidades y fortaleciendo el ecosistema artístico regional y nacional.

Esta política pública cultural busca descentralizar la producción y exhibición artística, posicionando a la provincia del Chaco como un nodo activo dentro del mapa cultural argentino.

Las bases y condiciones se encuentran disponibles en www.cultura.chaco.gob.ar

Por más consultas escribir al correo electrónico: mubaconvocatorias@gmail.com