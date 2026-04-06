Proponen recuperar un tramo de la Ruta Provincial entre Santa Lucía y Goya

Un trabajo final de graduación de la carrera de Ingeniería Civil de la UNNE relevó el deterioro de la calzada, la falta de señalización y los accesos sin condiciones de seguridad en uno de los tramos de mayor circulación por la actividad productiva de la zona. El anteproyecto presentado incluye el rediseño de cuatro intersecciones, la incorporación de iluminación y señalización, y una solución para el paso peatonal sobre el puente del río Santa Lucía.

Con la presentación de un anteproyecto, que analiza la “Rehabilitación y mejoras de seguridad de la Ruta Provincial 27, Tramo: Santa Lucía – Goya» al este de la provincia de Corrientes, Alan Billordo Ciocchi, Ángel José Cuzziol y Ariana Rey, estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, lograron graduarse al defender con éxito este trabajo final.

Los tres fundamentos que sostuvieron la propuesta del tramo analizado son: la ausencia de ingresos adecuados a las localidades que están sobre la ruta, la cantidad de accidentes registrados en el período analizado, y el estado de deterioro de la calzada.

La zona estudiada es conocida por su gran capacidad productiva, no solo en el ámbito ganadero, sino también en el ámbito de la agricultura y citrícola.

El proceso de elaboración de este trabajo final contó con el asesoramiento de los ingenieros Tulio Altamirano; Alejandro Ruberto y Alejandro Salgado, cumpliendo el rol de Tutor: el ingeniero Rolando Biain, todos docentes de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

La exposición y defensa de un Proyecto Final, es una instancia obligatoria que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería -en cualquiera de sus ramas- deben cumplir para poder graduarse. Los proyectos innovadores o que den solución a un problema concreto de la sociedad son propuestos en el ámbito académico, pero no necesariamente ejecutados posteriormente.

El tramo analizado

La Ruta Provincial N°27 recorre el sector este de la provincia de Corrientes a lo largo de 127 kilómetros. Parte del empalme con la Ruta Nacional N°12, en el acceso a Saladas, y llega hasta la rotonda de entrada a Goya, atravesando Bella Vista, Santa Lucía y Lavalle.

Se trata de una vía alternativa a la Ruta Nacional N°12 entre esas dos ciudades, y es utilizada cotidianamente por productores y trabajadores de una zona con actividad ganadera, agrícola y citrícola. Goya, destino final del tramo estudiado, es el segundo núcleo urbano más grande de Corrientes y el sexto del Nordeste Argentino, con alrededor de 90.000 habitantes.

El anteproyecto se concentró en el segmento comprendido entre el kilómetro 101 y la rotonda de acceso a Goya (25 km), donde se vincula con la Ruta Nacional N°12.

Por qué se eligió ese tramo

La ruta recibe mantenimiento mínimo desde hace años. El paso constante de vehículos, que varía según la época del año, fue degradando el asfalto, borrando la señalización y dejando sin remodelar los accesos a los pueblos. Esa combinación de factores coloca en riesgo a quienes circulan por el lugar: ante una maniobra inesperada, el margen para evitar un accidente es muy reducido.

Para definir cuáles sectores debían atenderse con más urgencia, los estudiantes utilizaron el informe de accidentes que elabora la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes.

Un punto particular del tramo es el puente sobre el río Santa Lucía, ubicado entre el kilómetro 120,840 y el 121,080, entre las localidades de Goya y Lavalle. El puente, de 235 metros de largo, no tiene vereda, lo que convierte en un riesgo el paso de peatones. La zona es frecuentada por pescadores y familias que realizan actividades al borde del río.

Detalles del anteproyecto

El trabajo contempló ocho intervenciones concretas sobre el tramo. La primera es la recuperación de la superficie de rodadura entre el kilómetro 101 y el 126,500, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación. La segunda es la incorporación de señales viales e iluminación en los puntos donde la ruta presenta curvas cerradas, contracurvas y calzada angosta.

Las restantes intervenciones corresponden al diseño de las intersecciones: el acceso a Santa Lucía, el acceso a Lavalle, el cruce con la Ruta Provincial N°38 y el acceso a Goya. En cada caso Billordo Ciocchi, Cuzziol y Rey diseñaron las obras necesarias para que los vehículos puedan entrar y salir de la ruta sin generar situaciones de peligro. El proyecto también incluyó la instalación de paradas de colectivos con refugio y espacio de espera donde fuera necesario.

La séptima intervención es el reemplazo del tipo de barrera de contención en el puente sobre el río Santa Lucía. Actualmente el puente tiene una barrera de material flexible en los sectores de acceso, y la propuesta prevé reemplazarla por una de material rígido, que ofrece mayor capacidad de retención de vehículos. La octava es la propuesta de una solución para que los peatones puedan cruzar el puente en condiciones de seguridad.

Para cada una de estas obras, los estudiantes calcularon las dimensiones necesarias, el tipo de material y la cantidad de trabajo requerida.

Comportamiento desagüe fluvial

Una parte del trabajo se enfoca en analizar cómo se comporta el agua en la zona cuando llueve. Los estudiantes delimitaron las cuencas de captación de agua de lluvia a lo largo del tramo y calcularon, con herramientas de simulación, cuánta agua puede acumularse ante lluvias de distinta intensidad. Con esos datos verificaron si los tubos y conductos de desagüe que ya existen bajo la ruta tienen capacidad suficiente para evacuar el agua sin que la calzada se inunde.

La evaluación indicó que esas obras tienen margen suficiente para manejar los caudales calculados en los escenarios de diseño. Sin embargo, el trabajo identifica que en algunos sectores el suelo es susceptible de erosionarse cuando el agua sale de los conductos, por lo que recomienda incorporar protecciones en esos puntos de descarga.

Sobre el puente del río Santa Lucía se realizó un análisis con datos hidrológicos de 40 años. Los cálculos determinaron que, ante una crecida de las que estadísticamente ocurren cada 50 años, el nivel del agua se mantendría por debajo del límite de seguridad establecido para la estructura. Ese resultado indica que el puente no requiere modificaciones de fondo por razones hidráulicas.

Costo estimado de la obra

El presupuesto total calculado para el conjunto de las intervenciones es de 22.565.815.139,31 pesos argentinos, a valores estimados para 2025. El monto se obtuvo midiendo cada uno de los trabajos previstos —metros de pavimento a reforzar, metros de banquinas, paradas de colectivos, puntos de iluminación y señalización— y asignando a cada ítem un precio de referencia actualizado con índices de la construcción vial.

Los nuevos ingenieros aclararon que el valor corresponde al nivel de detalle de un anteproyecto, es decir, una estimación del orden de magnitud de la inversión necesaria para que el organismo competente pueda tomar decisiones sobre la viabilidad de la obra.