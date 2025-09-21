Tres Isletas: el Consorcio Caminero N°79 “La Rinconada” renovó autoridades en su Asamblea General

En un clima de participación y compromiso con el desarrollo rural, se llevó adelante la 18° Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N°79 “La Rinconada”, que tiene su sede sobre la Ruta Nacional 95, kilómetro 1187.

La intendente de Tres Isletas, Lic. Marcela Duarte, participó del encuentro acompañada por parte de su gabinete, junto a vecinos, productores y autoridades locales, en una jornada que puso de relieve el rol estratégico de los consorcios camineros para el sostenimiento de la producción rural y el fortalecimiento de la economía local.

Durante la asamblea se eligieron las nuevas autoridades de la comisión directiva, que será presidida en este nuevo mandato por Andrés Sveda. Desde el municipio expresaron sus felicitaciones y deseos de éxito a la nueva conducción, remarcando que el trabajo en conjunto entre el sector público, los productores y las instituciones de la comunidad “abre nuevos caminos y nos impulsa a seguir creciendo como departamento”.

Duarte subrayó la importancia de fortalecer las instituciones rurales, ya que los consorcios camineros cumplen un papel esencial en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, factor clave para el transporte de la producción agrícola y ganadera, el acceso a los servicios y la integración de las comunidades.

Con este respaldo, el Consorcio Caminero N°79 “La Rinconada” renueva su compromiso de continuar con las tareas de conservación y mejora de la red vial, motor indispensable para el desarrollo de Tres Isletas y de toda la región.