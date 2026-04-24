Laguna Blanca: trabajo conjunto con estudiantes de educación física en el polideportivo

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La intendente Claudia Panzardi continúa impulsando acciones articuladas con distintas instituciones de la comunidad. En esta oportunidad, el Municipio de Laguna Blanca acompañó a estudiantes del profesorado de Educación Física, facilitando el uso de las instalaciones del polideportivo municipal.

A pesar de las bajas temperaturas —inferiores a los 20°C—, los alumnos desarrollaron prácticas de natación en el complejo natatorio, como parte de su formación académica.

Desde el Municipio destacaron la importancia de fortalecer estos espacios de trabajo conjunto, promoviendo el deporte, la educación y el acceso a infraestructura de calidad.

“Felices de recibirlos siempre”, expresaron desde la comuna, valorando el compromiso de los estudiantes y el trabajo articulado con las instituciones educativas.

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