Fontana recibió a Bernardo Stamateas en una charla sobre bienestar y crecimiento personal

En la tarde de este sábado, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Fontana fue escenario de una enriquecedora charla y presentación del nuevo libro de Bernardo Stamateas, titulado “Vida Nutritiva”.

El evento contó con la participación del intendente Fernando Cuadra, acompañado por secretarios y concejales municipales, quienes compartieron con el público una jornada de aprendizaje, reflexión y motivación.

Stamateas, reconocido psicólogo, sexólogo, escritor y conferencista, brindó herramientas para el desarrollo personal y emocional, destacando la importancia de cultivar una “vida nutritiva” basada en el bienestar integral.

Al cierre del encuentro, el intendente Cuadra entregó al autor un reconocimiento como “Visitante Honorable”, mientras que el Concejo Municipal declaró la actividad de interés cultural y municipal, en agradecimiento a su valioso aporte a la comunidad.

🙌 “Gracias a todos los que se sumaron. Sigamos aprendiendo juntos y fortaleciendo el bienestar colectivo”, expresaron desde la gestión local.

