Margarita Belén celebró el Día de la Tradición con un desfile de 33 agrupaciones gauchas

El Municipio de Margarita Belén realizó este domingo la celebración del Día de la Tradición, una jornada que convocó a vecinos y agrupaciones tradicionalistas de la región. El evento incluyó un desfile con 33 agrupaciones gauchas, que recorrieron las calles de la localidad exhibiendo vestimentas, montas y costumbres típicas.

El intendente Javier Martínez participó del desfile junto a su agrupación local, manteniendo la tradición que cada año lo vincula directamente con la actividad cultural. La jornada contó con el acompañamiento del Programa Municipal de Salud, la GUM y la Policía, que garantizaron la seguridad y la asistencia sanitaria del público.

Durante el encuentro se entregaron menciones especiales en las categorías Mejor Montado, Mejor Mencho, Mejor Menchito, Mejor China de a Caballo y Mejor Chinita de a Caballo. Además, hubo presentaciones de grupos de danzas folclóricas y litoraleñas, así como espectáculos de música en vivo.

Desde el municipio destacaron el trabajo del equipo de Cultura y del personal afectado a la organización, y agradecieron la participación de la comunidad en una jornada que busca preservar y promover las raíces tradicionales de Margarita Belén.

 

