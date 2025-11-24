Puerto Vilelas: exitoso cierre del Torneo Aniversario del Club Defensores

El intendente de Puerto Vilelas, Marcelo “Colo” González, participó este fin de semana del Torneo Aniversario organizado por el Club Defensores de Vilelas, en el marco de su 73.º aniversario. La competencia contó con la participación de seis equipos de la región, en una jornada destinada a promover el deporte local.

Durante el evento, González acompañó la entrega de premios y reafirmó el compromiso municipal de fortalecer el deporte como espacio de inclusión, disciplina y oportunidades para niños y jóvenes. En conjunto con el Instituto del Deporte, el municipio entregó pelotas de vóley a modo de estímulo para el entrenamiento y desarrollo de los clubes.

Los resultados del torneo fueron los siguientes:

1.º Don Orione

2.º Defensores de Vilelas

3.º El Rejunte

Desde la organización agradecieron el trabajo de la Comisión del Club y del equipo del microestadio, y destacaron la articulación con el municipio para el desarrollo de actividades deportivas.