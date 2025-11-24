Puerto Vilelas: exitoso cierre del Torneo Aniversario del Club Defensores

587047845_1282190493935189_3146490539805512604_n

El intendente de Puerto Vilelas, Marcelo “Colo” González, participó este fin de semana del Torneo Aniversario organizado por el Club Defensores de Vilelas, en el marco de su 73.º aniversario. La competencia contó con la participación de seis equipos de la región, en una jornada destinada a promover el deporte local.

Durante el evento, González acompañó la entrega de premios y reafirmó el compromiso municipal de fortalecer el deporte como espacio de inclusión, disciplina y oportunidades para niños y jóvenes. En conjunto con el Instituto del Deporte, el municipio entregó pelotas de vóley a modo de estímulo para el entrenamiento y desarrollo de los clubes.

Los resultados del torneo fueron los siguientes:
1.º Don Orione
2.º Defensores de Vilelas
3.º El Rejunte

Desde la organización agradecieron el trabajo de la Comisión del Club y del equipo del microestadio, y destacaron la articulación con el municipio para el desarrollo de actividades deportivas.

Más Noticias

586734795_1382109889943819_4297995048652111347_n

Laguna Blanca: el municipio finalizó la limpieza y pintura integral del complejo natatorio

588432897_1170587258508375_2150476978142410092_n

Margarita Belén celebró el Día de la Tradición con un desfile de 33 agrupaciones gauchas

589035869_1270752385091641_1768877611976586078_n

La intendente Marcela Duarte participó del encuentro religioso “Culto Unido” en Tres Isletas

Te pueden interesar

586734795_1382109889943819_4297995048652111347_n

Laguna Blanca: el municipio finalizó la limpieza y pintura integral del complejo natatorio

587047845_1282190493935189_3146490539805512604_n

Puerto Vilelas: exitoso cierre del Torneo Aniversario del Club Defensores

588432897_1170587258508375_2150476978142410092_n

Margarita Belén celebró el Día de la Tradición con un desfile de 33 agrupaciones gauchas

589035869_1270752385091641_1768877611976586078_n

La intendente Marcela Duarte participó del encuentro religioso “Culto Unido” en Tres Isletas

581724196_17899308339339851_7516439156734648016_n

La Escuela N.º 27 de Colonia Popular realizó un viaje a la Isla del Cerrito tras ganar la Estudiantina 2025