La intendente Marcela Duarte participó del encuentro religioso “Culto Unido” en Tres Isletas

La intendente de Tres Isletas, Lic. Marcela Duarte, participó este domingo del encuentro religioso “Culto Unido”, una actividad organizada por el Consejo Pastoral de la localidad que reunió a pastores, familias y representantes de distintas iglesias.

Durante la jornada, la jefa comunal acompañó momentos de reflexión, oración y alabanzas, en un espacio que buscó promover la unidad, la fraternidad y los valores comunitarios. Desde la organización se destacó el rol del trabajo pastoral y su aporte a la construcción de una comunidad basada en el respeto, la paz y la esperanza.

Desde el municipio señalaron que la gestión continuará apoyando iniciativas vinculadas al fortalecimiento del bienestar espiritual y social de los vecinos.

 

