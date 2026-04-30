Margarita Belén celebra su aniversario con la Gran Maratón «Conociendo mi pueblo»

En el marco del 136° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Margarita Belén invita a participar de la 4ª edición de la Gran Maratón «Conociendo mi Pueblo», una propuesta deportiva y recreativa que ya se convirtió en un clásico de la localidad.

La actividad, que se realizará el sábado 9 de mayo, a partir de las 8.30, busca reunir a la comunidad para recorrer distintos puntos del pueblo, promoviendo el encuentro, el deporte y la vida saludable.

La maratón contará con distintas modalidades para todas las edades y niveles: ciclistas recorrerán 18 kilómetros, corredores participarán en una distancia de 7 kilómetros y también habrá una opción de 3 kilómetros para caminantes y acompañantes.

Desde la organización señalaron que esta iniciativa permite «recorrer, disfrutar y redescubrir cada rincón de Margarita Belén», consolidándose como un evento que año tras año suma participantes.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Deporte, de lunes a viernes de 8 a 12, o comunicarse a los teléfonos 3624-895063, 3625-280159 o 3624-955274.

El evento es organizado por el Municipio de Margarita Belén, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad, con el acompañamiento de la gestión del intendente Javier Martínez.