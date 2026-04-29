Modo Peña Activado el fin de semana en la Usina Cultural

El sábado 2 de mayo, a partir de las 20, en la Usina Cultural (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco) se vivirá Modo Peña Activado, una noche de música, tradición y encuentro. Numerosos artistas subirán al escenario para hacer bailar y cantar a los presentes.

La grilla estará conformada por: el Maestro Coco Amarilla, Fernando Maidana, Bianca Rodríguez Valiente, y Sarai del Ritmo. Los músicos estarán asimismo acompañados por el grupo de baile Latidos de Tradición, de la profesora Marta Valenzuela.

Las entradas tienen una promoción de venta anticipada, con un costo de dos entradas a $15000. Luego las entradas generales saldrán $10000 en puerta. Para adquirirlas o para más consultas comunicarse al teléfono 3624359577.