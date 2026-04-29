El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó en la ciudad de Fontana la firma de un convenio para la restauración de la emblemática chimenea, una obra que demandará una inversión de 122 millones de pesos y que apunta a preservar el patrimonio cultural local.

El proyecto será financiado con recursos de Lotería Chaqueña, mientras que el municipio tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos. La intervención contempla una recuperación integral de la estructura, tanto en su interior como en su exterior, respetando las características originales del monumento.

“Estamos hablando de una obra que requiere mucho cuidado, porque se trata de recuperar un símbolo histórico. Queremos que esté finalizada este año”, expresó el gobernador durante el acto.

Por su parte, el intendente de Fontana, Fernando Cuadra, destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “la chimenea es parte de nuestra identidad y de nuestra historia”. Además, remarcó que la obra permitirá reactivar un sector clave del casco céntrico, actualmente afectado por el deterioro de la estructura.

Según se informó, el área donde se encuentra la chimenea permanece parcialmente restringida debido a riesgos de desprendimientos, lo que ha limitado el uso de espacios cercanos como la pileta municipal y oficinas públicas.

En cuanto a los plazos, el jefe comunal indicó que ya se iniciaron los procesos administrativos para la licitación de la obra, con el objetivo de comenzar los trabajos en el corto plazo.

Desde Lotería Chaqueña, su presidente subrayó que la iniciativa representa una decisión de destinar recursos del Estado a la recuperación de espacios culturales y comunitarios, beneficiando directamente a los vecinos.

La restauración de la chimenea no solo apunta a preservar un ícono de Fontana, sino también a revitalizar el entorno urbano y promover el uso de un espacio histórico clave para la comunidad.Fontana avanza en la restauración de su histórica chimenea y la puesta en valor del casco céntrico