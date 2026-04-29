Bandana vuelve a Resistencia con su gira aniversario por los 25 años

El show está previsto para el sábado 11 de julio, a las 21, en el Centro de Convenciones Gala, donde la banda repasará los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

El regreso se da luego de dos funciones completamente agotadas en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, lo que confirmó el fuerte vínculo que el grupo mantiene con su público a más de dos décadas de su irrupción en la escena musical.

Con un espectáculo renovado, emotivo y potente, Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia proponen un recorrido por sus 25 años de carrera, en una propuesta pensada especialmente para celebrar este aniversario.

Las entradas estarán a la venta desde el jueves 30 de abril a las 10, de manera exclusiva a través de la plataforma oficial de venta online.

La presentación en la capital chaqueña se suma a una serie de fechas que forman parte de esta nueva etapa de la banda, que incluye presentaciones en el interior del país y shows internacionales.