El Nuevo Banco del Chaco lanzó su programa de Educación Financiera

El presidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) informó que ya está habilitado en la página web el nuevo espacio de Educación Financiera, una iniciativa que busca acercar herramientas concretas a la comunidad para mejorar la toma de decisiones económicas .

«Este lanzamiento refleja el compromiso profundo que tenemos como institución con nuestra comunidad: ya está disponible el nuevo sitio de Educación Financiera en nuestra página web», señalaron desde el Directorio.

El contenido puede consultarse en https://www.nbch.com.ar/educacion-financiera. Allí, los usuarios encontrarán materiales accesibles y prácticos sobre ahorro, elaboración de presupuestos, uso responsable del crédito, planificación financiera y otros aspectos clave para la economía cotidiana.

Además, se anunció que este jueves comenzará un ciclo de charlas de educación financiera destinado a escuelas del interior provincial. La propuesta se desarrollará en el auditorio del banco y se llevará adelante de manera conjunta con la Subsecretaría de Juventud de la provincia, con el objetivo de fortalecer la formación de los jóvenes en temas económicos desde edades tempranas.