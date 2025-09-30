Margarita Belén: capacitación ciudadana sobre la Boleta Única de Papel de cara a las elecciones nacionales

Con el objetivo de garantizar que todos los electores cuenten con la información necesaria para emitir su voto con claridad y seguridad, este lunes se realizó en Margarita Belén una jornada de capacitación sobre la Boleta Única de Papel, el nuevo instrumento que se implementará en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

La actividad estuvo a cargo de la jueza federal con competencia electoral, Dra. Zunilda Niremperger, en el marco de las acciones impulsadas por la Justicia Nacional Electoral – Distrito Chaco. Durante la capacitación, se explicó en detalle cómo utilizar la boleta, cuáles son los pasos a seguir dentro del cuarto oscuro y de qué manera se garantiza la transparencia del proceso.

Una herramienta innovadora

La Boleta Única de Papel representa un cambio importante en el sistema electoral argentino, ya que reemplaza al tradicional esquema de boletas partidarias múltiples. Con este mecanismo, todos los candidatos y fuerzas políticas se encuentran en una única papeleta, lo que reduce riesgos de manipulación, evita el robo o faltante de boletas y simplifica la experiencia del votante.

La jueza Niremperger destacó la relevancia de estas instancias de formación ciudadana:

“Nuestro objetivo es que cada votante llegue informado y seguro a la elección. La Boleta Única de Papel es un paso hacia una mayor transparencia y participación democrática”, señaló.

Participación ciudadana

Vecinos de Margarita Belén participaron activamente en la jornada, realizando consultas y ensayando el procedimiento de marcado de la boleta en simulacros preparados especialmente para el encuentro. Desde el municipio resaltaron la importancia de acercar estas capacitaciones a todas las comunidades, de manera que el 26 de octubre cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto sin dudas ni confusiones.

De esta manera, Margarita Belén se suma a las localidades chaqueñas que están recibiendo formación práctica sobre el nuevo sistema, contribuyendo a una elección más ordenada, transparente y accesible para todos.