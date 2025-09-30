Las Breñas celebró sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel

La comunidad de Las Breñas vivió este domingo una jornada de profunda fe y tradición con la celebración de la Santa Misa en honor a San Miguel Arcángel, Patrono de la ciudad. La ceremonia central se enmarcó en las fiestas patronales, que cada año reúnen a vecinos y visitantes para rendir homenaje al santo protector.

La misa fue presidida por el obispo de la Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña, monseñor Hugo Nicolás Barbaro, y concelebrada por el párroco local, Rubén Pérez, junto al vicario Walter Groh. Durante la homilía, el obispo destacó la importancia de mantener viva la fe comunitaria y de transmitir a las nuevas generaciones los valores espirituales que caracterizan a la festividad patronal.

Autoridades y comunidad presentes

El intendente municipal, profesor Víctor Omar Machuca, participó de la celebración acompañado por el secretario de Gobierno, Ariel Eguiazábal, y otras autoridades locales. La ceremonia contó con una amplia concurrencia de fieles que colmaron el templo y sus inmediaciones, en un clima de recogimiento, esperanza y gratitud.

“Estas fiestas nos unen como comunidad, no solo desde lo religioso sino también desde lo cultural e identitario. Es un momento en el que renovamos la fe y pedimos la bendición de San Miguel Arcángel sobre nuestra ciudad y nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal.

Tradición y cultura

La misa patronal formó parte de una amplia agenda de actividades religiosas y culturales que se desarrollan en honor a San Miguel Arcángel, una tradición profundamente arraigada en la historia y la identidad de Las Breñas. Procesiones, encuentros comunitarios y propuestas artísticas acompañan cada año esta festividad, que no solo convoca a los habitantes locales, sino también a devotos y visitantes de localidades cercanas.

Con la bendición del Patrono, Las Breñas reafirmó una vez más su compromiso con la fe y la cultura, consolidando a esta celebración como uno de los hitos más significativos de la vida comunitaria de la ciudad.