Experiencia Cerati llega por primera vez a Corrientes y Resistencia

El show que revive la esencia, el legado y la obra de Gustavo Cerati llega el 10 de octubre a Resistencia (C.C. Guido Miranda) y el 12 de octubre a Corrientes (Teatro Vera). Las entradas pueden adquirirse online a través de: norteticket.com (Resistencia) y weepas.ar (Corrientes).

El primer tributo a la obra solista de uno de los más importantes referentes del rock en español en todo Latinoamérica. La banda logra un altísimo nivel de fidelidad en la voz, el sonido y los arreglos originales para interpretar la esencia musical de Gustavo, en la cual se destacan temas como Puente, Lago En El Cielo y Fuerza Natural, entre otros. Este homenaje es reconocido públicamente por Dora Cerati, tía y ex manager de Gustavo, quien asistió al cierre del año 2024 con un show en La Trastienda en Buenos Aires, con entradas agotadas. Este Año 2025, Solo Cerati presenta “Recopilaciones Infinitas” un repaso por la vida y obra de Gustavo Cerati, recopilando lo mejor de todos sus discos y algunas perlas que apelan a la nostalgia del público Ceratiano.

La banda está conformada por músicos excepcionales que no solo interpretan las canciones de Gustavo Cerati de manera magistral sino que también han sabido agregarle su propio sello personal. El baterista Gabriel Muscio y el bajista Diego Sánchez, son una sección rítmica impecable que sostiene la base de las canciones con precisión y fuerza. El tecladista Gonzalo Lorenzo, agrega texturas y colores a las melodías, Sebastián Bonura en 2da Guitarra ofrece una base inexorablemente sólida, mientras que el vocalista y guitarrista Brian Tolenti logra capturar la esencia del sonido de Cerati con su voz versátil y su virtuosismo en la guitarra. Para los fans de Gustavo Cerati, Solo Cerati es una oportunidad única de revivir las canciones de uno de los artistas más importantes de la música argentina, interpretadas por una banda que ha sabido honrar su legado con pasión y dedicación.

Entradas Resistencia:

https://norteticket.com/SOLO-CERATI-EN-RESISTENCIA/

Entradas Corrientes:

https://weepas.ar/