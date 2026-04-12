Margarita Belén avanza en la planificación de acciones para abordar el consumo problemático

Margarita Belén. La Municipalidad llevó adelante una reunión de trabajo con el objetivo de planificar estrategias para el abordaje del consumo problemático, una problemática creciente que requiere respuestas integrales desde el Estado.

Del encuentro participaron el concejal Sergio Machuca, junto a los coordinadores Francisco Chacón (Educación), Nicolás Abatte (Deporte) y Ramón Muñoz (Cultura), además de María Dowmat, quienes analizaron líneas de acción conjuntas.

Durante la jornada, se avanzó en la proyección de un dispositivo de contención que contará con equipos de profesionales especializados para acompañar a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático. El espacio también prevé el desarrollo de talleres, actividades de prevención, instancias de escucha y acompañamiento integral.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa no solo estará orientada a quienes atraviesan esta problemática, sino también a sus familias, entendiendo la importancia de un abordaje comunitario.

Asimismo, remarcaron que el consumo problemático constituye una situación compleja que requiere compromiso, responsabilidad y políticas sostenidas en el tiempo. En ese sentido, señalaron que se trabaja en la generación de herramientas concretas, con presencia territorial y acompañamiento permanente.

El objetivo final es brindar respuestas integrales que permitan prevenir, contener y acompañar a las personas afectadas, fortaleciendo el tejido social de la comunidad.