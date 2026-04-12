Alarma total en la Selección Argentina: a 90 días del Mundial se lesionaron “Cuti” Romero y el “Dibu” Martínez

La Selección Argentina encendió las alarmas a poco más de tres meses del Mundial tras las lesiones de dos de sus piezas clave. Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero sufrieron distintos problemas físicos en sus clubes europeos.

El arquero del Aston Villa debió ausentarse del encuentro ante Nottingham Forest por una molestia en el calentamiento. Su entrenador, Unai Emery, confirmó que se trata de una lesión en la pantorrilla y será evaluado en las próximas horas.

Por su parte, el defensor del Tottenham fue reemplazado a los 70 minutos en el duelo ante Sunderland y salió visiblemente afectado. El central será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que sigue de cerca la evolución de ambos futbolistas. Argentina debutará en el Mundial el 11 de junio ante Perú en el estadio AT&T de Texas, y la lista final deberá presentarse a fines de mayo.