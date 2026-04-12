El Municipio de General Pinedo acompañó la inauguración de la nueva sede del Club Ferrocarriles del Estado

General Pinedo. Autoridades municipales participaron de la inauguración de la nueva sede social del Club Ferrocarriles del Estado, recientemente adquirida por la institución, en un acto que marcó un paso importante en su desarrollo institucional.

En representación del intendente Franco Ciucci, estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Danila Herrera; la secretaria de Asuntos Legales, Carla Montenegro; y el secretario privado, Rodrigo Rivero.

Durante la actividad, desde el municipio destacaron el crecimiento del club y su consolidación como espacio social y deportivo dentro de la comunidad. Asimismo, expresaron su acompañamiento a las instituciones intermedias que promueven la participación y el desarrollo local.

“Nos satisface el desarrollo institucional, por ello alentamos a seguir creciendo”, señalaron desde la comuna, al tiempo que felicitaron a dirigentes, socios y simpatizantes por este logro.

La inauguración de la sede social representa un avance significativo para la entidad, que continúa fortaleciendo su rol en la vida social y deportiva de General Pinedo.