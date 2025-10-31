Chorotis se sumó al “Octubre Rosa” con una charla de concientización sobre cáncer de mama

En el marco de la campaña “Octubre Rosa”, la Municipalidad de Chorotis llevó adelante una charla sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama en la Plazoleta del Ferroviario, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.

El encuentro contó con la presencia del intendente Ariel Hofstetter, el secretario de Gobierno Daniel Hofstetter y el director del Centro de Salud local, Darío Morales. La actividad tuvo como objetivo generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos y el acompañamiento a las mujeres en la prevención de esta enfermedad.

La obstetra Erica Acosta estuvo a cargo de la exposición principal, brindando información sobre la técnica del autoexamen mamario y la relevancia de realizar estudios periódicos. Por su parte, la psicóloga Pamela Rothamel abordó el aspecto emocional del proceso, destacando la importancia del apoyo psicológico a pacientes y familias.

Desde el municipio destacaron la importancia de promover espacios de diálogo y sensibilización en torno a la salud de las mujeres, en consonancia con las políticas locales de prevención y cuidado integral.

“Cuidarte es quererte. Hacete los controles y cuidá a quienes amás”, fue el mensaje central que acompañó la jornada, en una actividad que combinó información, empatía y compromiso comunitario.