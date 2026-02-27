Alta demanda en los operativos territoriales y expectativa por la vacunación antigripal en Chaco

El subsecretario de Red de Salud, Marcelo Ojeda, destacó el éxito de los recientes operativos territoriales realizados en distintos puntos del Gran Resistencia, donde se registró una convocatoria superior a las 1.500 personas.

En declaraciones radiales, Ojeda remarcó que la estrategia apunta a acercar el sistema sanitario a los barrios, facilitando el acceso a controles médicos y esquemas de vacunación. “La demanda es impresionante. Estamos trabajando para nuestra población, como nos pide el gobernador y el ministro, estando cerca de la gente”, sostuvo.

Durante los abordajes se brindó atención médica general, controles de niño sano para el ingreso escolar, atención odontológica, revisión y actualización del calendario de vacunación, además de la emisión de certificados médicos y bucodentales. Las tareas se realizan de manera articulada con municipios y concejales, y con equipos integrales de salud que incluyen médicos, enfermeros, odontólogos, personal administrativo y de maestranza.

Los operativos se desarrollaron en barrios como zona Sur y Norte de Resistencia, barrio Toba, Fontana y Guiraldes, entre otros, y continuarán durante el mes de marzo tanto en el Gran Resistencia como en el interior provincial.

En ese marco, Ojeda anticipó que la campaña de vacunación antigripal comenzaría en los próximos días, con una planificación coordinada a nivel nacional y organizada por grupos etarios. “La vacuna protege, previene enfermedades e internaciones, y reduce costos posteriores en el sistema de salud pública”, afirmó.

Finalmente, el funcionario subrayó la importancia del acompañamiento de los medios de comunicación para difundir los cronogramas y convocar a la comunidad a vacunarse, resaltando que el objetivo es fortalecer la prevención y garantizar mayor cobertura sanitaria en toda la provincia.