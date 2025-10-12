Margarita Belén acompaña a sus deportistas en el Torneo Regional de Taekwondo en Formosa

La Municipalidad de Margarita Belén, a través de la Coordinación de Deportes, reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte local mediante la entrega de una ayuda económica y logística al equipo de taekwondo que representará a la localidad en el Torneo Regional de Taekwondo, a realizarse el domingo 12 de octubre en la ciudad de Formosa.

El coordinador de Deporte, Nicolás Abatte, hizo entrega del aporte al profesor Rodolfo Florentín y a los jóvenes deportistas que integran la delegación, quienes participarán de la competencia en distintas categorías.

“Desde el Municipio acompañamos con orgullo a nuestros deportistas, porque creemos en el esfuerzo, la disciplina y los valores que transmite el deporte”, expresaron desde la gestión del intendente Javier Martínez.

El municipio destacó además que este tipo de apoyos forman parte de una política sostenida de impulso a las actividades deportivas, con el objetivo de brindar oportunidades de crecimiento y formación a niños y jóvenes de la comunidad.

 

