Autoridades de Chorotis y fuerzas de seguridad coordinaron acciones conjuntas por la seguridad ciudadana

558337591_122223319694140892_6984652969152885182_n

En una jornada de trabajo articulado, el intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, mantuvo una reunión con representantes de la Policía del Chaco y del Juzgado de Paz y Faltas local, con el objetivo de fortalecer las tareas preventivas y consolidar una labor conjunta en materia de seguridad.

Participaron del encuentro el Oficial Principal Juan Manuel Almaraz, jefe de la Comisaría de Chorotis; la Comisario Mayor Ivana I. Soloaga, directora de la Zona Interior Villa Ángela; y el Comisario Inspector Darío Ricardo Formañuk, supervisor de la Zona XI. También estuvo presente el Dr. Roldán, juez de Paz y Faltas de la localidad.

Durante la reunión, se abordaron distintos ejes de trabajo orientados a mejorar la prevención del delito, fortalecer la presencia policial en los barrios y coordinar estrategias conjuntas entre el Municipio y las fuerzas de seguridad, en beneficio de todos los vecinos.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. Desde el Municipio vamos a seguir acompañando el trabajo de la Policía y la Justicia local, articulando acciones que garanticen tranquilidad y bienestar a nuestra comunidad”, señaló el intendente Ariel Hofstetter.

La gestión municipal destacó el valor del diálogo permanente y la cooperación institucional como pilares fundamentales para construir una comunidad más segura y comprometida con el bien común.

