Autoridades de Chorotis y fuerzas de seguridad coordinaron acciones conjuntas por la seguridad ciudadana

En una jornada de trabajo articulado, el intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, mantuvo una reunión con representantes de la Policía del Chaco y del Juzgado de Paz y Faltas local, con el objetivo de fortalecer las tareas preventivas y consolidar una labor conjunta en materia de seguridad.

Participaron del encuentro el Oficial Principal Juan Manuel Almaraz, jefe de la Comisaría de Chorotis; la Comisario Mayor Ivana I. Soloaga, directora de la Zona Interior Villa Ángela; y el Comisario Inspector Darío Ricardo Formañuk, supervisor de la Zona XI. También estuvo presente el Dr. Roldán, juez de Paz y Faltas de la localidad.

Durante la reunión, se abordaron distintos ejes de trabajo orientados a mejorar la prevención del delito, fortalecer la presencia policial en los barrios y coordinar estrategias conjuntas entre el Municipio y las fuerzas de seguridad, en beneficio de todos los vecinos.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. Desde el Municipio vamos a seguir acompañando el trabajo de la Policía y la Justicia local, articulando acciones que garanticen tranquilidad y bienestar a nuestra comunidad”, señaló el intendente Ariel Hofstetter.

La gestión municipal destacó el valor del diálogo permanente y la cooperación institucional como pilares fundamentales para construir una comunidad más segura y comprometida con el bien común.