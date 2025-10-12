La Municipalidad de La Escondida acompañó al grupo Fénix Dance con un aporte para representar a la localidad en una competencia

La Municipalidad de La Escondida, a través de la gestión del intendente Alfredo Caballero, realizó la entrega de un aporte económico en combustible al grupo de baile Fénix Dance, que representará a la localidad en una importante competencia artística.

La iniciativa forma parte del acompañamiento permanente que el municipio brinda a los talentos locales, con el objetivo de promover la cultura, el arte y la participación juvenil en espacios provinciales y nacionales.

“Creemos en el esfuerzo, la pasión y el arte que nos une. Es un orgullo ver cómo nuestros jóvenes llevan el nombre de La Escondida a cada escenario”, destacaron desde la gestión municipal.

El grupo Fénix Dance agradeció el respaldo y compromiso del municipio, que continúa apostando al desarrollo cultural como motor de integración comunitaria y crecimiento local.