Mañana comienza el recuento final en la Justicia federal

434028w790h498c.jpg

El proceso se inicia cotejando los certificados y las actas de cada mesa. La meta es resolver las diferencias mínimas que suelen aparecer, especialmente en el conteo de votos blancos, votos nulos o pequeñas discrepancias.

Si bien la apertura de urnas es una posibilidad legal cuando el cotejo de documentos no resuelve las diferencias, y no es algo habitual según marcaron quienes trabajan hace año en elecciones . Según lo indicaron, en la historia reciente se abrieron muy pocas urnas en todo el distrito. El proceso estándar es el cotejo documental previo.

El peronismo chaqueño se aferra a un antecedente reciente para alimentar la esperanza de revertir el resultado provisional.

En lo que fue el balotaje para la elección a presidente de 2023, dio como resultado en el escrutinio provisorio una diferencia a favor del actual presidente Javier Milei contra quien fue su adversario Sergio Massa de poco más de 1000 votos, pero en el conteo final la diferencia se revirtió a favor de la alianza que en ese momento se llamó Unión por la Patria y el exministro de Economía se impuso por 2000 votos en el Chaco.

Acá la diferencia es mayor y si bien restan contabilizar más mesas de ciudades en las que al justicialismo le fue mejor, todo indica que no se modificará el ganador de la elección, sino que a lo sumo se recortará la diferencia de ayer.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-27 at 11.55.00

El ministro Matkovich destacó la jornada electoral pacífica y el compromiso cívico de los chaqueños

IMG-20251027-WA0001

La Leonesa: Intentó ingresar droga a un detenido oculta en un pan

1456183w850h566c.webp

Trump felicitó a Milei: «El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él»

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-27 at 11.55.00

El ministro Matkovich destacó la jornada electoral pacífica y el compromiso cívico de los chaqueños

434028w790h498c.jpg

Mañana comienza el recuento final en la Justicia federal

170753w850h566c.jpg

Mayores de 25 años sin título secundario podrán cursar carreras en Uncaus

26102025senacedocg-2125620

Caso Cecilia: este martes comienza el juicio contra el clan Sena

571120968_1220551746766996_3958609311121019933_n

El Municipio de Hermoso Campo entregó subsidios a las promociones 2026