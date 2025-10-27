Mañana comienza el recuento final en la Justicia federal

El proceso se inicia cotejando los certificados y las actas de cada mesa. La meta es resolver las diferencias mínimas que suelen aparecer, especialmente en el conteo de votos blancos, votos nulos o pequeñas discrepancias.

Si bien la apertura de urnas es una posibilidad legal cuando el cotejo de documentos no resuelve las diferencias, y no es algo habitual según marcaron quienes trabajan hace año en elecciones . Según lo indicaron, en la historia reciente se abrieron muy pocas urnas en todo el distrito. El proceso estándar es el cotejo documental previo.

El peronismo chaqueño se aferra a un antecedente reciente para alimentar la esperanza de revertir el resultado provisional.

En lo que fue el balotaje para la elección a presidente de 2023, dio como resultado en el escrutinio provisorio una diferencia a favor del actual presidente Javier Milei contra quien fue su adversario Sergio Massa de poco más de 1000 votos, pero en el conteo final la diferencia se revirtió a favor de la alianza que en ese momento se llamó Unión por la Patria y el exministro de Economía se impuso por 2000 votos en el Chaco.

Acá la diferencia es mayor y si bien restan contabilizar más mesas de ciudades en las que al justicialismo le fue mejor, todo indica que no se modificará el ganador de la elección, sino que a lo sumo se recortará la diferencia de ayer.